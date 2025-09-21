Monica Bellucci le prime parole su Tim Burton dopo l' addio | Avrà sempre un posto unico nel mio cuore

La notizia della fine della storia tra Tim Burton e Monica Bellucci ha lasciato l'amaro in bocca a chi si era affezionato a una coppia che sembrava essere uscita da un film gotico-romantico. Tra un mese il regista statunitense e l'attrice umbra avrebbero festeggiato il loro terzo anniversario, invece Tim e Monica hanno deciso di mettere fine alla loro relazione con un comunicato stampa, che non ha lasciato spazio ad alcun ritorno. Le parole di Monica Bellucci a Vogue. La coppia non ha svelato i motivi che hanno portato all'addio, ma a due giorni di distanza dall'annuncio Monica Bellucci ha rotto il silenzio - nel quale si era trincerata dopo l'uscita della nota ufficiale - e ha parlato per la prima volta della rottura, rilasciando una breve dichiarazione a Vogue Italia che, un anno fa, aveva celebrato la coppia con un servizio fotografico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Monica Bellucci, le prime parole su Tim Burton dopo l'addio: Avrà sempre un posto unico nel mio cuore"

In questa notizia si parla di: monica - bellucci

VIDEO / Tim Burton e Monica Bellucci, relazione finita dopo due anni

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Due scatti, due epoche, un’unica verità: la bellezza di Monica Bellucci è eterna. Nel 1991, con lo sguardo magnetico e l’eleganza naturale, incantava il mondo; nel 2025, a sessant’anni, continua a farlo con la stessa grazia, intensità e fascino senza tempo. No - facebook.com Vai su Facebook

La loro storia era iniziata nel 2022, al Festival Lumière di Lione, quando Bellucci aveva consegnato a Burton il Premio Lumière alla carriera #Burton #MonicaBellucci - X Vai su X

Monica Bellucci e Tim Burton, l'amore dura tre anni: le parole dolci dell'attrice e l'ultima volta insieme. I motivi dell'addio; Monica Bellucci parla per la prima volta dell’amore per Tim Burton; Tim Burton e Monica Bellucci si separano. L'annuncio inaspettato.

Monica Bellucci, le prime parole su Tim Burton dopo l'addio: Avrà sempre un posto unico nel mio cuore" - A pochi giorni dall'annuncio della rottura l'attrice ha parlato di Tim Burton e di ciò che rimane della loro storia ... Secondo msn.com

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Lo riporta vanityfair.it