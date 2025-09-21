Monica Bellucci le prime parole dopo la rottura con Tim Burton
Solo pochi giorni fa è arrivata la conferma della rottura tra Monica Bellucci e Tim Burton. Avevano fatto innamorare molti di noi: una coppia meravigliosa, che appariva tanto affiatata in pubblico quanto riservata. Poi la conferma della rottura e ora l’attrice affida le prime parole dopo l’addio a Vogue: “Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore”. Monica Bellucci e l’addio a Tim Burton: le prime parole dopo la rottura. A quasi tre anni dall’ufficializzazione della loro relazione, avvenuta nel 2022, Monica Bellucci e Tim Burton si sono separati. Ed è stata la Bellucci, con poche parole, a rompere il silenzio in merito alla scelta di lasciarsi: “Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it
