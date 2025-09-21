Mondialy Volley 2025 l’Italia batte l’Argentina e va ai quarti
L’Italia maschile del volley ha compiuto un passo importante nei Mondiali di Manila 2025, imponendosi con determinazione sull’Argentina negli ottavi di finale e guadagnandosi l’accesso ai quarti con un netto 3-0. Una prestazione solida, che ha mostrato carattere e segnali di crescita rispetto ai momenti più complicati della fase a gironi. Dopo un avvio altalenante, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mondiali pallavolo 2025, Italia ai quarti: gli azzurri dominano l’Argentina 3-0 - Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine l'Italia di Ferdinando De Giorgi conquista l'accesso ai quarti di finale. Scrive lapresse.it
Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato - 22) l'Argentina e vola, nei mondiali di volley maschili a Manila, ai quarti di finale ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Segnala tg24.sky.it