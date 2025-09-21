Mondialy Volley 2025 l’Italia batte l’Aargentina e va ai quarti

L’Italia maschile del volley ha compiuto un passo importante nei Mondiali di Manila 2025, imponendosi con determinazione sull’Argentina negli ottavi di finale e guadagnandosi l’accesso ai quarti. Una prestazione solida, che ha mostrato carattere e segnali di crescita rispetto ai momenti più complicati della fase a gironi. Dopo un avvio altalenante, con la sconfitta al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondialy Volley 2025, l’Italia batte l’Aargentina e va ai quarti

In questa notizia si parla di: mondialy - volley

Mondiali di volley maschile, Italia-Argentina 3-0: il risultato - 22) l'Argentina e vola, nei mondiali di volley maschili a Manila, ai quarti di finale ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). Si legge su tg24.sky.it

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari domenica 21 settembre, programma, streaming - L’Italia ha superato lo “spauracchio Francia”, ma agli ottavi di finale del Mondiale maschile di volley si ritrova di fronte un altro avversario storico: ... Segnala oasport.it