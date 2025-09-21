Mondiali volley Italia ai quarti

11.11 Argentina battuta in tre set, Italia ai quarti del Mondiale nelle Filippine. La difesa del titolo conquistato nel 2022 continua col 25-23 25-20 25-22. Ora ai quarti gli azzurri aspettano la vincente fra Finlandia e Belgio. Gara ostica, come da pronostico, per la squadra di De Giorgi va liscio solo il secondo set. Negli altri due è lotta punto a punto con sorpassi e controsorpassi. Ne è una sintesi il finale di partita: a spezzare l'equilibrio sono tre ace di Romanò, che scavano il solco non più colmabile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

