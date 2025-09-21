Mondiali Volley Italia ai quarti | Argentina travolta 3-0

Gli azzurri di Fefè De Giorgi dominano il match e continuano la corsa al bis iridato. Ora nei quarti la vincente tra Finlandia e Belgio. Missione compiuta per l’ Italia di pallavolo ai Mondiali nelle Filippine. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, trascinata in regia da Simone Giannelli, ha superato senza difficoltà l’ Argentina con un secco 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), centrando il pass per i quarti di finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it