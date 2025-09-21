Mondiali Volley Italia ai quarti | Argentina travolta 3-0
Gli azzurri di Fefè De Giorgi dominano il match e continuano la corsa al bis iridato. Ora nei quarti la vincente tra Finlandia e Belgio. Missione compiuta per l’ Italia di pallavolo ai Mondiali nelle Filippine. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, trascinata in regia da Simone Giannelli, ha superato senza difficoltà l’ Argentina con un secco 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), centrando il pass per i quarti di finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - volley
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming
#ItaliaArgentina diretta Mondiali volley: segui gli azzurri negli ottavi di oggi LIVE - X Vai su X
| NAZIONALI, MONDIALI: USA PRIMA DEL GIRONE, AVANTI ITALIA E SLOVENIA, ESCE IL BRASILE Terminata la fase a gironi nelle Filippine: agli ottavi Christenson, Coach Soli e Sani, si ferma Darlan #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyb - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai quarti! Argentina travolta 3-0; Volley, Mondiali: l'Italia travolge l'Argentina e vola ai quarti; Pallavolo maschile · Italia - Argentina: programma, precedenti e dove vedere il match degli ottavi ai Mondiali 2025.
Italia-Argentina, diretta Mondiale di volley: gli ottavi in tempo reale - Gli Azzurri di De Giorgi, campioni del mondo in carica, contendono alla selezione di Mendez l'accesso ai quarti di finale. Scrive tuttosport.com
L’Italia schiaccia l’Argentina 3-0 e vola ai quarti: scintille tra De Giorgi e Mendez, cos’è successo - 0 l'Argentina con una prova di forza e qualità da parte degli Azzurri ... Segnala fanpage.it