Mondiali Pallavolo l’Italia batte 3 a 0 l’Argentina e passa ai quarti di finale
L’Italia di Fefè De Giorgi si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali di Pallavolo in corso nelle Filippine. Gli azzurri guidati da Simone Giannelli che hanno chiuso secondi il proprio girone, hanno superato nettamente 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), l’Argentina per andare avanti per cercare di bissare il titolo mondiale. Un’Italia attenta, convinta e senza sbavature ha avuto la meglio sull’Argentina che aveva eliminato i campioni olimpici della Francia. Gli azzurri ora nei quarti sfideranno la vincente della sfida tra la Finlandia e il Belgio, cercando la rivincita proprio sui belgi che hanno battuto la squadra di De Giorgi nel girone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo
