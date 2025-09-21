Mondiali pallavolo 2025 Italia ai quarti | gli azzurri dominano l’Argentina 3-0

Lapresse.it | 21 set 2025

Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine l’Italia di Ferdinando De Giorgi conquista l’accesso ai quarti di finale. Gli azzurri hanno superato in tre set con il punteggio di 25-23, 25-20, 25-22 l’Argentina, che aveva eliminato i campioni olimpici della Francia. Gli azzurri sfideranno la vincente della sfida tra la Finlandia e il Belgio. I QUARTI CI ASPETTANOOOOOOOOOOOOO? Avanza la Nazionale maschile ai Mondiali di pallavolo! Battuta 3-0 l’Argentina agli ottavi nelle Filippine! Dai così ragazzi DAI COSÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ???? #ItaliaTeam #magliazzurra #MWCH2025 #Philippines2025 @Federvolley pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

