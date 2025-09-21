Mondiali pallavolo 2025 Italia ai quarti | gli azzurri dominano l’Argentina 3-0

Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine l’Italia di Ferdinando De Giorgi conquista l’accesso ai quarti di finale. Gli azzurri hanno superato in tre set con il punteggio di 25-23, 25-20, 25-22 l’Argentina, che aveva eliminato i campioni olimpici della Francia. Gli azzurri sfideranno la vincente della sfida tra la Finlandia e il Belgio. I QUARTI CI ASPETTANOOOOOOOOOOOOO? Avanza la Nazionale maschile ai Mondiali di pallavolo! Battuta 3-0 l’Argentina agli ottavi nelle Filippine! Dai così ragazzi DAI COSÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ???? #ItaliaTeam #magliazzurra #MWCH2025 #Philippines2025 @Federvolley pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali pallavolo 2025, Italia ai quarti: gli azzurri dominano l’Argentina 3-0

