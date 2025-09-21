Mondiali Militari di scherma trionfo Italia | ori per Lombardi e Mancini argenti per Rea e Gregorio

La spedizione azzurra chiude a Siviglia con 10 medaglie complessive (5 ori, 3 argenti e 2 bronzi), dominando il medagliere della rassegna interforze. Si è chiusa nel segno dell’Italia la 48ª edizione dei Mondiali Militari di scherma a Siviglia. Nell’ultima giornata di gare, dedicata alle finali individuali, gli azzurri hanno messo a segno due colpi d’oro: Giulio Lombardi nel fioretto maschile e Camilla Mancini in quello femminile. A completare il bilancio odierno anche i due argenti conquistati nella sciabola da Mattia Rea e Rossella Gregorio, mentre Rebecca Gargano ha ricevuto il bronzo ottenuto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sportface.it