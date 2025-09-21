Mondiali Militari di scherma trionfo Italia | ori per Lombardi e Mancini argenti per Rea e Gregorio
La spedizione azzurra chiude a Siviglia con 10 medaglie complessive (5 ori, 3 argenti e 2 bronzi), dominando il medagliere della rassegna interforze. Si è chiusa nel segno dell’Italia la 48ª edizione dei Mondiali Militari di scherma a Siviglia. Nell’ultima giornata di gare, dedicata alle finali individuali, gli azzurri hanno messo a segno due colpi d’oro: Giulio Lombardi nel fioretto maschile e Camilla Mancini in quello femminile. A completare il bilancio odierno anche i due argenti conquistati nella sciabola da Mattia Rea e Rossella Gregorio, mentre Rebecca Gargano ha ricevuto il bronzo ottenuto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - militari
Due salernitani a Siviglia per i Mondiali Militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone
Mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone a Siviglia
Due salernitani a Siviglia per i mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Gregorio e l’arbitro Avallone
Scherma – Mondiali Militari, Camilla Mancini è campionessa del mondo nel fioretto - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone a Siviglia; Con i successi di Sara Carpegna si conclude un'annata trionfale per il Club Scherma Casale; Terni, Elisa Vardaro annuncia: “Si conclude la mia carriera da atleta professionista. Innamorata di questo sport maledetto quanto meraviglioso”.
Mondiali Militari di scherma, trionfo Italia: ori per Lombardi e Mancini, argenti per Rea e Gregorio - Si è chiusa nel segno dell’Italia la 48ª edizione dei Mondiali Militari di scherma a Siviglia. Si legge su sportface.it
Mondiali Militari di scherma, doppio oro per l’Italia a Siviglia: trionfano spadiste e sciabolatori - Giornata d’oro per la scherma italiana ai Campionati Mondiali Militari 2025. Lo riporta sportface.it