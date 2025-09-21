Mondiali Militari 2025 la scherma italiana in cima al Medagliere | 10 allori storici
Siviglia – Le medaglie d’oro di Giulio Lombardi e Camilla Mancini nel fioretto, insieme al doppio argento nella sciabola griffato da Mattia Rea e Rossella Gregorio, hanno chiuso ieri nel segno dell’Italia i Campionati del Mondo Militari Siviglia 2025. Per la spedizione interforze varata dallo Stato Maggiore della Difesa il ricco bottino finale racconta di ben 10 medaglie: cinque ori, tre argenti e due bronzi che valgono l’indiscussa vittoria del Medagliere per Nazioni. Nella quinta e ultima giornata, dedicata alle finali delle gare individuali, sono arrivati gli ultimi due titoli iridati per la delegazione italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - militari
Due salernitani a Siviglia per i Mondiali Militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone
Mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone a Siviglia
Due salernitani a Siviglia per i mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Gregorio e l’arbitro Avallone
Scherma – Mondiali Militari, Camilla Mancini è campionessa del mondo nel fioretto - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i risultati della scherma italiana ai Mondiali Militari di Siviglia 2025; Mondiali Militari 2025, la scherma italiana in cima al Medagliere: 10 allori storici; Le lame campane brillano ai Mondiali militari di scherma.
Mondiali Militari di scherma, trionfo Italia: ori per Lombardi e Mancini, argenti per Rea e Gregorio - Si è chiusa nel segno dell’Italia la 48ª edizione dei Mondiali Militari di scherma a Siviglia. Lo riporta sportface.it
Mondiali Militari di scherma, doppio oro per l’Italia a Siviglia: trionfano spadiste e sciabolatori - Giornata d’oro per la scherma italiana ai Campionati Mondiali Militari 2025. sportface.it scrive