Mondiali Militari 2025 la scherma italiana in cima al Medagliere | 10 allori storici

Siviglia – Le medaglie d’oro di Giulio Lombardi e Camilla Mancini nel fioretto, insieme al doppio argento nella sciabola griffato da Mattia Rea e Rossella Gregorio, hanno chiuso ieri nel segno dell’Italia i Campionati del Mondo Militari Siviglia 2025. Per la spedizione interforze varata dallo Stato Maggiore della Difesa il ricco bottino finale racconta di ben 10 medaglie: cinque ori, tre argenti e due bronzi che valgono l’indiscussa vittoria del Medagliere per Nazioni. Nella quinta e ultima giornata, dedicata alle finali delle gare individuali, sono arrivati gli ultimi due titoli iridati per la delegazione italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it