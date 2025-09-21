Mondiali Militari 2025 la scherma italiana in cima al Medagliere | 10 allori storici

Cdn.ilfaroonline.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siviglia – Le medaglie d’oro di Giulio Lombardi e Camilla Mancini nel fioretto, insieme al doppio argento nella sciabola griffato da Mattia Rea e Rossella Gregorio, hanno chiuso ieri nel segno dell’Italia i Campionati del Mondo Militari Siviglia 2025. Per la spedizione interforze varata dallo Stato Maggiore della Difesa il ricco bottino finale racconta di ben 10 medaglie: cinque ori, tre argenti e due bronzi che valgono l’indiscussa vittoria del Medagliere per Nazioni. Nella quinta e ultima giornata, dedicata alle finali delle gare individuali, sono arrivati gli ultimi due titoli iridati per la delegazione italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - militari

Due salernitani a Siviglia per i Mondiali Militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone

Mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone a Siviglia

Due salernitani a Siviglia per i mondiali militari di scherma: la sciabolatrice Gregorio e l’arbitro Avallone

Tutti i risultati della scherma italiana ai Mondiali Militari di Siviglia 2025; Mondiali Militari 2025, la scherma italiana in cima al Medagliere: 10 allori storici; Le lame campane brillano ai Mondiali militari di scherma.

mondiali militari 2025 schermaMondiali Militari di scherma, trionfo Italia: ori per Lombardi e Mancini, argenti per Rea e Gregorio - Si è chiusa nel segno dell’Italia la 48ª edizione dei Mondiali Militari di scherma a Siviglia. Lo riporta sportface.it

mondiali militari 2025 schermaMondiali Militari di scherma, doppio oro per l’Italia a Siviglia: trionfano spadiste e sciabolatori - Giornata d’oro per la scherma italiana ai Campionati Mondiali Militari 2025. sportface.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Militari 2025 Scherma