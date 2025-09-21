Mondiali di Volley Maschile Italia super con l’Argentina | la vittoria vale la semifinale

Una super Italia vince una grande partita con l’Argentina, campione iridata in carica. Gli Azzurri fanno 3-0 sul tabellone a favore, con i risultati parziali di (25-23, 25-20, 25-22), ai Mondiali di Volley Maschile, in svolgimento nelle Filippine. E’ arrivato il pass per i quarti di finale. Ora in sfida ci sarà la Polonia oppure la Turchia. Le dichiarazioni dei protagonisti – Fonte Federvolleyfedervolley.it. Fabio Balaso: “E’ stata una partita davvero tosta. Sapevamo che loro avrebbero spinto tanto in battuta e che avremmo dovuto tenere alta l’attenzione in ricezione. Dopo un primo set complicato siamo stati bravi a reagire, a restare uniti e a imporre il nostro ritmo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it