Mondiali di Tokyo oggi la finale della 4×400 | azzurre in pista alle 13.35
Polinari, Troiani, Coiro e Mangione compongono il quartetto italiano che chiude la rassegna iridata. Ultimo atto ai Mondiali di atletica di Tokyo, con l’Italia protagonista nella finale della staffetta 4×400 femminile. Alle 13.35 italiane il quartetto azzurro composto da Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro e Alice Mangione scenderà in pista per giocarsi un posto tra le migliori al mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
