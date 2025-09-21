Mondiali di ciclismo Evenepoel domina la crono | lo smacco a Pogacar che finisce fuori dal podio

Remco Evenepoel scrive un’altra pagina di storia del ciclismo. Il belga conquista il titolo mondiale a cronometro per la terza volta consecutiva, dopo Glasgow 2023 e Zurigo 2024, e lo fa con una prova di forza impressionante sulle strade di Kigali. Con questo tris entra di diritto tra i grandi della specialità, affiancando Michael Rogers e Tony Martin, gli unici prima di lui capaci di una simile striscia iridata. Nel primo giorno dei Mondiali di ciclismo 2025 in corso in Ruanda, Evenepoel ha dato spettacolo, rifilando distacchi siderali a tutti i rivali: già al primo intermedio aveva già in mano la vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono!; Evenepoel senza rivali, Pogacar fuori dal podio: gli highlights della crono; Tris da urlo per Evenepoel: il belga domina la crono.

mondiali ciclismo evenepoel dominaMondiali di ciclismo, Pogacar umiliato da Evenepoel: il belga lo domina nella cronometro - Lo sloveno crolla a Kigali, in Ruanda, dove si è aperta la rassegna iridata. Scrive msn.com

mondiali ciclismo evenepoel dominaEvenepoel marziano, Pogacar doppiato e umiliato: crono spaziale del belga ai Mondiali di ciclismo - Remco Evenepoel straripante nella prova a cronometro mondiale a Kigali: il belga conquista la medaglia d'oro con una prova straordinaria, umiliando Tadej ... Come scrive fanpage.it

