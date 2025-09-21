Remco Evenepoel scrive un’altra pagina di storia del ciclismo. Il belga conquista il titolo mondiale a cronometro per la terza volta consecutiva, dopo Glasgow 2023 e Zurigo 2024, e lo fa con una prova di forza impressionante sulle strade di Kigali. Con questo tris entra di diritto tra i grandi della specialità, affiancando Michael Rogers e Tony Martin, gli unici prima di lui capaci di una simile striscia iridata. Nel primo giorno dei Mondiali di ciclismo 2025 in corso in Ruanda, Evenepoel ha dato spettacolo, rifilando distacchi siderali a tutti i rivali: già al primo intermedio aveva già in mano la vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono: lo smacco a Pogacar, che finisce fuori dal podio