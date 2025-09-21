Mondiali di ciclismo 2025 | tutti i 13 titoli in diretta su Eurosport e discovery+ da Kigali

EUROSPORT TRASMETTE I MONDIALI DI CICLISMODAL 21 AL 28 SETTEMBRE SU DISCOVERY+ CI SONO 13 TITOLI IRIDATI DA COGLIERE SULLE STRADE DI KIGALI, IN RUANDA, AI PRIMI MONDIALI AFRICANI DI CICLISMO: DAL 21 SETTEMBRE ALLA GARA ELITE MASCHILE DI DOMENICA 28 IN DIRETTA INTEGRALE SU EUROSPORT E DISCOVERY+LA RASSEGNA IRIDATA SARÀ COMMENTATA DA LUCA GREGORIO E PIETRO PISANESCHI, CON LE VOCI TECNICHE DI RICCARD. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiali di ciclismo 2025: tutti i 13 titoli in diretta su Eurosport e discovery+ da Kigali

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Ecco il programma della 98a edizione dei Mondiali di ciclismo dal 21 al 28 settembre a Kigali, in Rwanda Queste invece le gare Under23 e Juniores: Lunedì 22 settembre 10:30 - cronometro Under 23 donne 13:30 - cronometro Under 23 uomini

Si parte ! Apriamo i mondiali di ciclismo su strada con la crono iridata Saremo live dalle 10 su Eurosport Italia e discovery+ con la gara donne Elite ( Soraya e Monica al via ). Vi aspettiamo! #ruanda #EurosportCICLISMO

Prove a cronometro ai Mondiali di ciclismo su strada UCI 2025: programma, orari, favoriti e dove vedere le gare; Mondiali Ruanda 2025: calendario, orari e dove vedere le gare su Eurosport in tv e streaming; Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorso, favoriti, italiani in gara.

