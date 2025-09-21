Mondiali di ciclismo 2025 oggi la cronometro | orari tv percorso e favoriti Duello Evenepoel-Pogacar
Roma, 21 settembre 2025 - Dopo mesi di attesa e anche di timori per la sicurezza, tra questioni di salute e il vicino conflitto bellico, i Mondiali di Kigali 2025, in programma in Ruanda dal 21 al 28 settembre, sono pronti a essere inaugurati dalla cronometro, con quella maschile élite che scatterà oggi dalle 13.45. Il percorso della cronometro dei Mondiali. Dici cronometro e il primo pensiero va al classico 'piattone' per specialisti pure, come potrebbe essere Filippo Ganna, invece neanche convocato dall' Italia. Nessuna scelta masochistica da parte della spedizione azzurra, ma solo la consapevolezza che i 40,6 km nei pressi di Kigali sarebbero troppo duri per il piemontese e per molti altri maestri della 'sola' aerodinamica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
