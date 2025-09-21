Mondiali di ciclismo 2025 la delusione di Pogacar | Dura da mandar giù

Kigali (Ruanda), 21 settembre 2025 - Una sconfitta ampiamente preventivabile quando dall'altro lato c'è il più forte al mondo nella disciplina, ma non in queste proporzioni: Tadej Pogacar saluta, almeno per quest'anno, il sogno di una storica doppietta ai Mondiali di ciclismo 2025 tra cronometro e prova in linea e lo fa perdendo malamente la prima. Niente vittoria, ma pure niente podio (completato da Jay Vine e Ilan Van Wilder ) e, soprattutto, doppiaggio incassato da Remco Evenepoel, che porta a 3 la striscia di vittorie iridate di fila nelle prove contro il tempo. Le dichiarazioni di Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, la delusione di Pogacar: "Dura da mandar giù"

Pogacar: Se solo avessi saputo che correvo per il podio...

