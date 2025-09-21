Mondiali di atletica ottave le azzurre nella 4x400
Per l’Italia il Campionato mondiale di atletica leggera di Tokyo si è concluso con l’ottavo ed ultimo posto delle azzurre della staffetta 4x400. La spedizione italiana nella capitale giapponese ha conquistato ben sette medaglie, storico record (precedente primato era di sei nel 1995). L’Italia ha conquistato l’oro con Mattia Furlani nel salto in lungo, gli argenti con Nadia Battocletti nei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, i risultati di oggi: ci sono le finali delle staffette #SkySport #Tokyo2025 - X Vai su X
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Mondiali di atletica: ottave le azzurre della 4x400. 4x100 uomini e donne, oro agli Usa; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali di atletica 2025 oggi, il programma dell'ottava giornata: gli orari e gli italiani in gara.
Mondiali di atletica, ottave le azzurre nella 4x400 - Per l’Italia il Campionato mondiale di atletica leggera di Tokyo si è concluso con l’ottavo ed ultimo posto delle azzurre della staffetta 4x400. msn.com scrive
Italia ottava nella 4×400 femminile ai Mondiali di atletica di Tokyo - TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia è ottava nella staffetta 4×400 femminile ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Scrive msn.com