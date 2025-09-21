Per l’Italia il Campionato mondiale di atletica leggera di Tokyo si è concluso con l’ottavo ed ultimo posto delle azzurre della staffetta 4x400. La spedizione italiana nella capitale giapponese ha conquistato ben sette medaglie, storico record (precedente primato era di sei nel 1995). L’Italia ha conquistato l’oro con Mattia Furlani nel salto in lungo, gli argenti con Nadia Battocletti nei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali di atletica, ottave le azzurre nella 4x400