Mondiali di atletica | l’italia sfida il titolo nella 4×400 femminile e il programma tv

ultima giornata dei mondiali di atletica a tokyo: focus sulle finali e le prestazioni azzurre. La conclusione dei campionati mondiali di atletica allo Stadio Nazionale di Tokyo si presenta con un programma intensissimo, caratterizzato da nove finali distribuite tra pista e pedane. L’attenzione principale riguarda l’Italia, che punta tutto sulla partecipazione nella finale della staffetta 4×400 femminile, unica rappresentanza azzurra rimasta in gara dopo le eliminazioni delle staffette veloci maschili e femminili. Questo ultimo giorno offre anche numerosi momenti di interesse nelle discipline di salto in alto, 800 metri, 5000 metri e lancio del disco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mondiali di atletica: l’italia sfida il titolo nella 4×400 femminile e il programma tv

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali atletica, oggi ultima giornata. Programma e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X

L’Italia insegue la finale ai Mondiali con 4×100 e 4×400 donne | le formazioni azzurre non c’è Dosso; LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si gioca gli outsider Sioli e Simonelli.

Mondiali di atletica Tokyo 2025, le gare di oggi sabato 20 settembre: Battocletti è bronzo nei 5000. La staffetta 4x100 è già fuori, polemica per un contatto su Jacobs ... - Già a quota sei medaglie (bottino record in un Mondiale) l'Italia si appresta a vivere un'altra grande giornata ... corriere.it scrive

Mondiali Atletica: ecco la lista dei 90 italiani a Tokyo 2025 - È stata infatti diramata la lista dei 90 atleti che faranno parte della spedizione azzurra. Come scrive sport.sky.it