Mondiali di Atletica Italia chiude con l’ottavo posto nella 4×400 femminile

Sette medaglie complessive per gli azzurri a Tokyo: record storico, superato il primato di Göteborg '95. Cala il sipario sui Mondiali di atletica di Tokyo 2025. L'ultima giornata non regala acuti all'Italia, che chiude con l'ottavo posto della staffetta 4×400 femminile: Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro e Alice Mangione hanno corso in 3'25"00, piazzandosi all'ultimo posto della finale. Sul podio sono salite Stati Uniti (oro con 3'16"61), Giamaica (3'19"25) e Olanda (3'20"18).