Mondiali di atletica 2025 | il medagliere finale Italia undicesima con 7 podi

Tokyo (Giappone), 21 settembre 2025 - La nona e ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 non regala nuovi allori all' Italia, che chiude così 11esima nel medagliere con 7 metalli ( 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi ), un dato che vale comunque il nuovo record nei campionati iridati dopo aver superato di un'unità quello di Goteborg 1995. Il dato nella placing tables, la classifica dei piazzamenti, vede invece la spedizione azzurra chiudere sesta e con anche un pizzico di rimpianto per qualche atleta infortunato o acciaccato che avrebbe potuto fare di più. Per la cronaca, il medagliere ha visto il trionfo degli Stati Uniti, con 26 medaglie totali, più del doppio del bottino del Kenya secondo ( 11 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

