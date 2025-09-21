Mondiali di atletica 2025 | il medagliere finale Italia undicesima con 7 podi
Tokyo (Giappone), 21 settembre 2025 - La nona e ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 non regala nuovi allori all' Italia, che chiude così 11esima nel medagliere con 7 metalli ( 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi ), un dato che vale comunque il nuovo record nei campionati iridati dopo aver superato di un'unità quello di Goteborg 1995. Il dato nella placing tables, la classifica dei piazzamenti, vede invece la spedizione azzurra chiudere sesta e con anche un pizzico di rimpianto per qualche atleta infortunato o acciaccato che avrebbe potuto fare di più. Per la cronaca, il medagliere ha visto il trionfo degli Stati Uniti, con 26 medaglie totali, più del doppio del bottino del Kenya secondo ( 11 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
La ventesima edizione dei Campionati mondiali di atletica si è rivelata, numeri alla mano, una delle migliori di sempre per i colori azzurri. Nel cosiddetto “placing table”, graduatoria che tiene in considerazione il valore dei piazzamenti nelle prime otto posizioni - X Vai su X
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Battocletti, ancora tu! Bronzo magico nei 5000, Italia da record; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia undicesima nel medagliere; Il medagliere dei mondiali di atletica 2025 aggiornato al 20 settembre. Italia nella storia con Battocletti.
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia undicesima nel medagliere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA ITALIA IN CORSA PER LA TOP10 ... Lo riporta oasport.it
MEDAGLIERE COMPLETO MONDIALI ATLETICA TOKYO 2025: TUTTI I PODI GIORNO PER GIORNO - Dal 13 al 21 settembre 2025, Tokyo diventa il centro supremo dell'atletica leggera, ospitando la 20ª edizione dei Campionati mondiali. eurosport.it scrive