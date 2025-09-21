Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv | orari cronometro maschile e femminile percorso favoriti italiani in gara

Scatta il Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, prima edizione africana della storia. Primo appuntamento con le cronometro élite: prima le donne e poi gli uomini oggi. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorsi, programmi e favoriti, oltre agli italiani in gara. CRONOMETRO FEMMINILE. PERCORSO. 31,2 chilometri (nove in meno degli uomini) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che porta fin sul traguardo posto in leggera salita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorso, favoriti, italiani in gara

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Ecco il programma della 98a edizione dei Mondiali di ciclismo dal 21 al 28 settembre a Kigali, in Rwanda Queste invece le gare Under23 e Juniores: Lunedì 22 settembre 10:30 - cronometro Under 23 donne 13:30 - cronometro Under 23 uomini - facebook.com Vai su Facebook

Si parte ! Apriamo i mondiali di ciclismo su strada con la crono iridata Saremo live dalle 10 su Eurosport Italia e discovery+ con la gara donne Elite ( Soraya e Monica al via ). Vi aspettiamo! #ruanda #EurosportCICLISMO - X Vai su X

