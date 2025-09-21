Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv | orari cronometro maschile e femminile percorsi favoriti italiani in gara

Scatta il Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, prima edizione africana della storia. Primo appuntamento con le cronometro élite: prima le donne e poi gli uomini oggi. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorsi, programmi e favoriti, oltre agli italiani in gara. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10.22 LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 CRONOMETRO FEMMINILE. PERCORSO. 31,2 chilometri (nove in meno degli uomini) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025 oggi in tv: orari cronometro maschile e femminile, percorsi, favoriti, italiani in gara

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

Mondiali di ciclismo 2025: tutti i 13 titoli in diretta su Eurosport e discovery+ da Kigali - X Vai su X

Ecco il programma della 98a edizione dei Mondiali di ciclismo dal 21 al 28 settembre a Kigali, in Rwanda Queste invece le gare Under23 e Juniores: Lunedì 22 settembre 10:30 - cronometro Under 23 donne 13:30 - cronometro Under 23 uomini - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar sfida Evenepoel nella cronometro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025. Come scrive oasport.it

Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta - Scopri i nomi più attesi, il calendario completo e come vedere le gare in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Riporta olympics.com