Mondiali atletica oggi l’ultima giornata | gli italiani in gara il programma e dove vederli

(Adnkronos) – Ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. E l'Italia? Dopo lo storico record di medaglie (7) raggiunto grazie al bronzo di ieri di Nadia Battocletti nei 5000 metri, le ultime speranze azzurre sono sulla staffetta 4×400 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

'Giallo' Jacobs ai Mondiali di atletica 2025, cos'è successo durante la 4x100 - X Vai su X

Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli - Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. Da adnkronos.com

Mondiali atletica, la diretta: Battocletti lo ha fatto di nuovo: bronzo incredibile. Jacobs scivola: staffetta 4x100 negativa per l'Italia. In quella femminile, Fontana out ... - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Si legge su ilmattino.it