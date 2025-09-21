Bologna, 21 settembre 2025 – Sette medaglie. Il bottino della nazionale italiana di atletica ai mondiali è da record, nonostante le difficoltà in staffetta. Nadia Battocletti ha conquistato il bronzo nei 5000 dopo l’argento sulla doppia distanza e così ha regalato la medaglia che consente all’Italia di eguagliare il record risalente a 30 anni fa in quel di Goteborg. È stata una gara serrata quella di Nadia, decisa sostanzialmente in volata dalla Chebet che ha battuto di pochi centesimi la Kipyegon, mentre l’azzurra ha chiuso terza a poco più di un secondo di distanza. Serviva un acuto nella giornata difficile delle staffette, con la 4x100 maschile tamponata ed eliminata, così come quella femminile che ha pagato l’infortunio di Fontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali atletica 2025 oggi, programma e italiani in gara domenica 21 settembre