Monastero WiFi Roma | da tutta Italia per il pellegrinaggio giubilare 2025

Si è svolto a Roma il pellegrinaggio giubilare del Monastero WiFi: laici da tutta Italia per chiedere l’indulgenza e pregare sulle tombe degli apostoli. Sabato 20 settembre oltre 2000 pellegrini hanno percorso le vie di Roma per raggiungere la Basilica di San Pietro e richiedere l’indulgenza plenaria del Giubileo. Sono i monaci del Monastero WiFi,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Monastero WiFi, Roma: da tutta Italia per il pellegrinaggio giubilare 2025

In questa notizia si parla di: monastero - wifi

Domani ritrovo presso la Stazione di Santa Lucia a Venezia alle ore 10 per un itinerario che dai cinque sensi vuole condurre per cinque chiese in un itinerario giubilare tra arte, fede e preghiera. Un'opportunità curata da Monastero WiFi Venezia - facebook.com Vai su Facebook

Monastero wi fi, conto alla rovescia per l’edizione giubilare; Monastero Wi-Fi torna nella Basilica di San Pietro; “Monastero Wifi”.

Roma: Wi-Fi pubblico in 55 piazze e in tutta la linea A della metro | ELENCO - Copertura in 4G/5G della linea A della metropolitana con 27 stazioni e relative gallerie, per un totale di oltre 85 km di fibra ottica e circa 1. Da msn.com

WiFI nelle piazze di Roma, ecco come si usa in modo gratuito e in cybersicurezza - WiFI 6 di ultima generazione nelle piazze di Roma, ecco come si usa in modo gratuito e in cybersicurezza. Si legge su key4biz.it