Avrebbe molestato una bimba e per questo motivo sarebbe stato aggredito dai bagnanti in spiaggia a Bari. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi a Pane e Pomodoro dove, complice il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Molesta una bimba in mare: aggredito in spiaggia