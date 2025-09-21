Molesta una bimba in mare | aggredito in spiaggia
Avrebbe molestato una bimba e per questo motivo sarebbe stato aggredito dai bagnanti in spiaggia a Bari. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi a Pane e Pomodoro dove, complice il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Bimba di 10 anni molestata dall’amico di famiglia sessantenne https://iltorinese.it/2025/09/13/bimba-di-10-anni-molestata-dallamico-di-famiglia-sessantenne/… - X Vai su X
"Il nonno mi ha toccato e mi ha fatto male" avrebbe detto la piccola alla mamma Anche la donna era stata molestata dall'uomo - facebook.com Vai su Facebook
Pedofilo molesta una ragazzina in spiaggia, accerchiato e picchiato dalla folla a Ostia. Lo salvano i poliziotti; Importuna delle bambine in spiaggia. Aggredito dai genitori al Lido dopo un tam-tam sui social; Rischia il linciaggio dopo aver fotografato in spiaggia le parti intime di donne e bambini.
Bimba annega in mare a Grado - Una bimba di quattro anni, di lingua tedesca, è morta annegata in serata sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Segnala quotidiano.net
Grado, bimba tedesca di 4 anni muore annegata in mare: era in vacanza con i genitori - Una bimba tedesca di 4 anni, in vacanza con i genitori al campeggio Villaggio Europa di Grado, in provincia di Gorizia, è morta annegata nel tardo pomeriggio del 2 settembre. Si legge su blitzquotidiano.it