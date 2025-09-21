Molesta una bimba al mare | aggredito in spiaggia

Avrebbe molestato una bimba e per questo motivo sarebbe stato aggredito dai bagnanti in spiaggia a Bari. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi a Pane e Pomodoro dove, complice il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

