Codogno (Lodi) – “È uno dei nostri migliori volontari”, ha detto la presidente del comitato codognese della Croce Rossa Gesuina Fusari, poco dopo il taglio del nastro del nuovo impianto fotovoltaico da 20 kilowatt sul tetto della sede di viale Mulini, donato dall’azienda codognese Enegreen. E lui, Mohamed Nassiri, 49 anni, di nazionalità marocchina, residente in città, è stato uno dei testimonial dell’evento, intervenendo alla fine dei discorsi delle autorità, tra cui la consigliera regionale Patrizia Baffi e il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio. Un bella storia di integrazione e di amore verso gli altri, un esempio da seguire in un contesto sociale dove sempre più spesso, invece, si alimentano diffidenze e pregiudizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mohamed, volontario del 118: “Ho avuto tanto dall’Italia, restituisco un po’ di quello che ho ricevuto”

