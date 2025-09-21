Un segreto svelato che ha completamente scosso tutto l’ambiente rossonero: Luka Modric è stato smascherato L’arrivo estivo del Pallone d’Oro Luka Modric ha senza dubbio infiammato l’ambiente rossonero. Arrivato da svincolato dopo una carriera leggendaria al Real Madrid, porta con sé tutta la maturità e l’esperienza di chi ha sollevato sei Champions League con la maglia dei Blancos. Ora il Milan può contare su un rinforzo che, oltre a garantire qualità e visione di gioco, aggiunge anche una forte dose di leadership e carisma. Tuttavia, nonostante Modric abbia già incantato San Siro con la splendida rete dell’1-0 contro il Bologna – decisiva per conquistare tre punti d’oro nella terza giornata dopo un inizio di stagione complicato – una notizia scottante riguardante il fuoriclasse croato ha spiazzato tutto l’ambiente di Milanello. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Modric smascherato, a Milanello sono increduli: ci sono le prove