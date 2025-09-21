Modric incanta il Milan è alla sua altezza | vuoi vedere che Allegri è tornato giochista?
A inizio carriera Max era tra quelli "votati alla grazia", e questa sua versione dei rossoneri vince, gioca bene, manda tutti in porta. E non ha le coppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, Modric incanta e parla. Attesa Rabiot, fenomenale Saelemaekers
Milan-Bologna: Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù
La gara di Modric che incanta il Friuli. Su @Eurosport_IT - X Vai su X
Milan, Modric incanta San Siro: Bologna battuto 1-0 tra pali, infortuni e polemiche. Il Milan torna a vincere davanti al proprio pubblico e lo fa nel segno di Luka Modric. Il fuoriclasse croato regala ai rossoneri tre punti preziosi contro un Bologna poco pericoloso. - facebook.com Vai su Facebook
Luka Modric incanta il Friuli: standing ovation all'uscita dal campo e tanti tifosi croati sugli spalti per Udinese-Milan - 0 sul campo dell'Udinese, va registrata un'altra prova sontuosa di Luka Modric. Segnala eurosport.it
Milan, ufficiale l’arrivo di Modric: il comunicato - Il Milan ha un nuovo maestro in mezzo al campo: è ufficiale infatti l’arrivo a parametro zero di Luka Modric. Si legge su gianlucadimarzio.com