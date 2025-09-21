Modric clamorosamente bocciato | Finirà in panchina pesante accusa in DIRETTA
Pesante accusa in diretta nei confronti di Luka Modric che finirà in panchina, accade tutto in diretta andiamo a vedere di cosa si tratta. Il croato ha giocato da titolare le prime quattro partite col Milan, illuminando il centrocampo della squadra meneghina. Nonostante questo c’è qualcuno che non crede in lui. (ANSA) Matteo Fantozzi ha specificato: “ Per me non farà tutte le partite da titolare, non supererà le 20 presenze dal primo minuto”. L’opinionista di TvPlay specifica in diretta di ricordare le ultime stagioni quando il croato nel Real Madrid è partito spesso dalla panchina. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: modric - clamorosamente
Qualche appunto su #UdineseMilan con una premessa. Ho sempre creduto che nella vita si debba avere la lucidità di riconoscere la meraviglia, così da poterla fissare nella memoria. Ecco, #Modric va fissato va impresso nei propri ricordi - Ero scettico sull’acq - X Vai su X
Luka Modric segna il suo primo gol in rossonero e decide #MilanBologna. Tantissimi i complimenti per lui, a 40 anni riesce ancora ad essere un fuoriclasse, dominatore e uomo ovunque. #Modric: «Spero che non ricordiate più l'età la prossima volta... sc - facebook.com Vai su Facebook