Modric clamorosamente bocciato | Finirà in panchina pesante accusa in DIRETTA

Pesante accusa in diretta nei confronti di Luka Modric che finirà in panchina, accade tutto in diretta andiamo a vedere di cosa si tratta. Il croato ha giocato da titolare le prime quattro partite col Milan, illuminando il centrocampo della squadra meneghina. Nonostante questo c'è qualcuno che non crede in lui. (ANSA) Matteo Fantozzi ha specificato: " Per me non farà tutte le partite da titolare, non supererà le 20 presenze dal primo minuto". L'opinionista di TvPlay specifica in diretta di ricordare le ultime stagioni quando il croato nel Real Madrid è partito spesso dalla panchina.

