«M io caro Amico, le scrivo in gran fretta. Parto fra mezz’ora per bombardare Grahoro. Ho condotto il mio gruppo a nove bombardamenti aerei in cinque giorni.e l’equipaggio è salvo! Invulnerabilità mistica. Il titolo per la Società è questo. L’ho trovato ieri sul vallone di Chiapovan: La Rinascente. È semplice, chiaro e opportuno ». Rosita Missoni, l’ultima intervista: dall’incontro col marito Ottavio alla vetrina alla Rinascente X Leggi anche › L’agenda beauty di febbraio 2024: da Rinascente Beauty Fair a Virgo Cosmetics che conquista Milano Così scriveva nel 1917 un battagliero Gabriele D’Annunzio, per consacrare la “rinascita” di un luogo simbolo di milanesità: com’è noto, al Vate era stato chiesto un nuovo nome per i Magazzini Bocconi, da poco acquistati da Senatore Borletti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Moda, architettura, design e visionari imprenditori d’altri tempi. Un libro racconta la storia dei grandi magazzini che da fine ’800 accompagnano la storia d’Italia. Fra stili rivoluzionari, cultura e tanta innovazione

