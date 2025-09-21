Mobilitazione per Gaza In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste

Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit-in che ha fatto seguito allo sciopero per Gaza. Una partecipazione convinta a una mobilitazione che, su iniziativa della Cgil nazionale, ha interessato tutta Italia e che nel nostro territorio è stata promossa da Mani Rosse Antirazziste e dalla Cgil di Forlì-Cesena. "Ribadiamo la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia – hanno detto gli organizzatori –, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

