Mobilitazione per Gaza In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit-in che ha fatto seguito allo sciopero per Gaza. Una partecipazione convinta a una mobilitazione che, su iniziativa della Cgil nazionale, ha interessato tutta Italia e che nel nostro territorio è stata promossa da Mani Rosse Antirazziste e dalla Cgil di Forlì-Cesena. "Ribadiamo la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia – hanno detto gli organizzatori –, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mobilitazione per gaza in tanti all8217appello di cgil e mani rosse antirazziste

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste

In questa notizia si parla di: mobilitazione - gaza

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

Anche l’Opi Firenze – Pistoia aderisce alla mobilitazione ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’

Nuovi attacchi di Idf a Gaza, 24 morti dall'alba. Mobilitazione per gli ostaggi in tutta Israele

mobilitazione gaza tanti all8217appelloGaza, la pace dipende anche da noi: appelli, scioperi e mobilitazione non violenta - Parola di Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze di Israele, che ha ammesso senza pudore: «Ho iniziato una trattativa con gli americani, lo dico senza scherzare, perché ... Come scrive cittanuova.it

Mobilitazione a Trieste a sostegno della Global Sumud Flotilla - Una mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla è stata organizzata stamani sul Molo Audace a Trieste da Global Movement to Gaza con la partecipazione di altre associazioni e realtà cittadine ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilitazione Gaza Tanti All8217appello