Mobilitazione per Gaza In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste
Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit-in che ha fatto seguito allo sciopero per Gaza. Una partecipazione convinta a una mobilitazione che, su iniziativa della Cgil nazionale, ha interessato tutta Italia e che nel nostro territorio è stata promossa da Mani Rosse Antirazziste e dalla Cgil di Forlì-Cesena. "Ribadiamo la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia – hanno detto gli organizzatori –, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mobilitazione - gaza
A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza
Anche l’Opi Firenze – Pistoia aderisce alla mobilitazione ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’
Nuovi attacchi di Idf a Gaza, 24 morti dall'alba. Mobilitazione per gli ostaggi in tutta Israele
Giornata di mobilitazione per Gaza, a Olbia sit-in in aeroporto - X Vai su X
INDIFFERENTI MAI! Oggi venerdì 19 settembre è il giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Dopo il precipitare degli eventi e l’invasione dell’esercito israeliano è stato proclamato per oggi lo sciopero generale di 4 ore, mobilitazioni e presidi in tutto il Paese. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la pace dipende anche da noi: appelli, scioperi e mobilitazione non violenta - Parola di Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze di Israele, che ha ammesso senza pudore: «Ho iniziato una trattativa con gli americani, lo dico senza scherzare, perché ... Come scrive cittanuova.it
Mobilitazione a Trieste a sostegno della Global Sumud Flotilla - Una mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla è stata organizzata stamani sul Molo Audace a Trieste da Global Movement to Gaza con la partecipazione di altre associazioni e realtà cittadine ... Da ansa.it