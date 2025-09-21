Mobilitazione per Gaza e Global Sumud Flotilla Sinistra Italiana | Fermiamo il genocidio

Anche Sinistra Italiana Forlì-Cesena sostiene e partecipa allo sciopero generale indetto per lunedì dai sindacati di base, "per fermare il genocidio del popolo palestinese e garantire protezione alla Global Sumud Flotilla"."Lo sciopero di domani attraversa tutti i settori pubblici e privati, e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

Anche l’Opi Firenze – Pistoia aderisce alla mobilitazione ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’

Nuovi attacchi di Idf a Gaza, 24 morti dall'alba. Mobilitazione per gli ostaggi in tutta Israele

In piazza Duomo per Gaza: il sit-in dei bellunesi Mobilitazione generale proclamata dalla CGIL per Gaza: vediamo come si è svolta nel servizio.

Giornata di mobilitazione per Gaza, a Olbia sit-in in aeroporto

L’Italia in sciopero generale. Oltre cento piazze per Gaza; Mobilitazione per Gaza e Global Sumud Flotilla, Sinistra Italiana: Fermiamo il genocidio; Aderiamo alla mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Cgil: mobilitazione per Gaza. Uffici chiusi il 19 settembre - Venerdì 19 settembre sarà una giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni, "È necessario fermare ogni intervento militare ne ... ilcittadinoonline.it scrive

Genova si mobilita per Gaza, blocco ai varchi portuali e corteo - Presidi e cortei domani a Genova, la città da cui il sindacato Usb ha lanciato lo sciopero generale 'Blocchiamo tutto' per manifestare "contro il genocidio a Gaza e in sostegno alla Global Sumud Floti ... Lo riporta rainews.it