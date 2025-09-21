Mobilitazione nazionale per Gaza il sostegno del Cdr di Fanpageit
La posizione del Cdr di Fanpage.it sulla mobilitazione nazionale di lunedì 22 settembre 2025 indetta dai sindacati di base per Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
mobilitazione - nazionale
22 settembre: i settori chiave coinvolti nello sciopero per Gaza - Le autorità e gli operatori valutano le potenziali conseguenze sul tessuto produttivo. Segnala it.benzinga.com