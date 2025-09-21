Mobilità si chiude Evvai | centinaia di partecipanti tra lezioni sfilate e aperitivi
Si è conclusa oggi la prima edizione di “Evvai – Mobilità per tutti”, l’evento organizzato dal Comune di Ferrara in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile negli spazi dell’acquedotto monumentale di Ferrara. La due giorni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
