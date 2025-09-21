MLS | NYCFC Snap Charlotte Winning Streak Philadelphia torna in pista

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La serie di vittorie a nove partite di Charlotte FC è stata conclusa dopo aver perso 2-0 contro il New York City FC. Alonso Martinez ha inviato due penalità, mentre Wilfried Zaha ha perso una delle sue, mentre NYCFC ha spostato il livello sui punti con Charlotte nella Eastern Conference con una partita in mano. Martinez ha segnato il suo primo dal rigore dopo soli 11 minuti. L’attaccante costaricano ha fatto cadere il calcio di punizione nel mezzo del goal dopo che Andres Perea è stato sporco da Kristijan Kahlina. Martinez ha quindi segnato il suo secondo da 12 yard al 58 ° minuto, questa volta trovando l’angolo in basso a destra dopo che Idan Toklomati è stato penalizzato per una pallamano dopo una recensione VAR. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

