Miss Italia Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti | Mi dicono di tornare al mio Paese sono dispiaciuta

Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia 2025, ha raccontato di essere vittima di commenti razzisti sui social dopo la sua partecipazione al concorso. In un lungo post su Facebook ha raccontato: "Per alcuni non rispetto i canoni della bellezza italiana, leggere che dovrei tornare al mio Paese mi fa rabbrividire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Miss Italia, Fanny Tardioli e gli insulti razzisti: “Tornatene al tuo Paese”. E lei: “Delusa”; «Per alcuni non rispetto la “bellezza italiana”». Fanny Tardioli, arrivata seconda a Miss Italia, risponde agli insulti sui social; Fanny Tardioli insultata. «Sei nera, Miss Italia non è per te». La replica: «Sono sconcertata, il mio Paese è questo».

