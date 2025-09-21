Mio marito vuole togliersi la vita | l’uomo sul tetto di un edificio salvato dai carabinieri

“Mio marito vuole togliersi la vita”: queste le parole pronunciate da una donna che si è messa in contatto con i carabinieri permettendo loro di salvare l’uomo.E’ accaduto nella mattina dello scorso venerdì 19 settembre ad Aprilia quando i militari della locale Stazione hanno ricevuto la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

