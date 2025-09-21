Mio figlio voleva uccidermi Ma ho vissuto io nella vergogna

"Ho scritto questo libro per dare forza ai genitori come me, che si trovano davanti figli che li odiano, che li feriscono, che non riconoscono più. La notte che mio figlio ha tentato di ammazzarmi, non era più il ragazzo che avevo cresciuto". La voce di Monica Marchioni è ferma, serena. Si incrina solo quando ripercorre i minuti interminabili di quella notte di aprile del 2021 in cui suo figlio Alessandro Leon Asoli ha tentato di toglierle la vita. Quella notte in cui il ragazzo, all’epoca dei fatti 19 anni, oggi condannato a 30 di carcere, ha ucciso il patrigno, marito di Monica, Loreno Grimandi, con un piatto di pasta al salmone condita con una dose letale di nitrito di sodio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mio figlio voleva uccidermi. Ma ho vissuto io nella vergogna"

"Mio figlio voleva uccidermi. Ma ho vissuto io nella vergogna" - Ieri ha presentato in Sala Borsa il suo libro: "L'ho scritto per dare forza ai genitori come me".

