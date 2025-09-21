Minori stranieri non accompagnati servono chiarezza e responsabilità

La gestione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) torna al centro del dibattito politico a Pordenone, con il consigliere civico Marco Salvador che solleva dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni dell'amministrazione comunale. In un comunicato stampa, Salvador ha detto di essere rimasto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Minori stranieri non accompagnati, l’appello da Cremona: “Hanno alle spalle storie di dolore e riscatto, tagliare i fondi è un grave errore”

Minori stranieri non accompagnati, Comuni sulle barricate: i fondi statali per rimborsare l’accoglienza sono esauriti

Firenze: anziana rapinata di una collana d’oro a Novoli. Arrestati due minori stranieri

Garantire il giusto supporto di tutela ai minori stranieri che arrivano da soli nel nostro Paese e assicurare loro un futuro dignitoso. La Rai supporta la campagna #ogniminoreconta del CIR Consiglio italiano per i Rifugiati. Dal 22 al 28 settembre sarà poss - facebook.com Vai su Facebook

Prendersi cura dei minori stranieri non accompagnati è un impegno imprescindibile, che tuttavia non può restare solo sulle spalle dei Comuni. Per questo il nostro On.@fabriziobenzoni ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti al - X Vai su X

Minori stranieri non accompagnati: 23 organizzazioni, “preoccupa carenza di risorse per accoglienza, servono misure strutturali” - “Gli stanziamenti per il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) non sono sufficienti a coprire le spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori ... agensir.it scrive

I sindaci vogliono che il Governo si faccia carico dei minori stranieri non accompagnati - Perché emergono grosse criticità, principalmente di carattere economico e sull'impossibilità di trovare strutture adatte: i capi delle amministrazioni l'hanno sottoscritto questa mattina a Gorizia, in ... Lo riporta udinetoday.it