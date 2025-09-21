Minori nelle comunità La rete della Diocesi tra impegno e fatiche

Sono 141 i minori di cui le comunità d’accoglienza legate alla diocesi di Pavia si sono occupati nel 2024. Attorno ai ragazzi ruotano 66 educatori professionali e una fitta rete di volontari. Gli ospiti delle comunità sono giovani e giovanissimi, provenienti da contesti di fragilità, violenza, disagio o stranieri non accompagnati, giunti in Italia con viaggi pericolosi e soli. "Abbiamo pensato di radunare le comunità d’ispirazione cristiana per raccontare alla città che cosa facciamo ogni giorno – ha spiegato Paolo Bresciani, presidente di Casa Benedetta Cambiagio, nel corso dell’incontro “Educare è sperare“, nell’aula magna del seminario vescovile di Pavia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

