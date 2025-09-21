Minori nelle comunità La rete della Diocesi tra impegno e fatiche

Ilgiorno.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 141 i minori di cui le comunità d’accoglienza legate alla diocesi di Pavia si sono occupati nel 2024. Attorno ai ragazzi ruotano 66 educatori professionali e una fitta rete di volontari. Gli ospiti delle comunità sono giovani e giovanissimi, provenienti da contesti di fragilità, violenza, disagio o stranieri non accompagnati, giunti in Italia con viaggi pericolosi e soli. "Abbiamo pensato di radunare le comunità d’ispirazione cristiana per raccontare alla città che cosa facciamo ogni giorno – ha spiegato Paolo Bresciani, presidente di Casa Benedetta Cambiagio, nel corso dell’incontro “Educare è sperare“, nell’aula magna del seminario vescovile di Pavia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

minori nelle comunit224 la rete della diocesi tra impegno e fatiche

© Ilgiorno.it - Minori nelle comunità. La rete della Diocesi tra impegno e fatiche

In questa notizia si parla di: minori - comunit

Diocesi di Sulmona-Valva promuove incontri sulla genitorialità - Valva si dimostra ancora una volta attenta alle esigenze delle famiglie e dei minori, ponendosi all'avanguardia nella promozione di iniziative a sostegno della genitorialità e ... ansa.it scrive

minori comunit224 rete diocesiDiocesi: Pavia, il 20 settembre nel Seminario vescovile l’incontro “Educare è sperare” - Sono 141 i minori dei quali le comunità d'accoglienza legate alla diocesi di Pavia si sono occupate nel corso del 2024. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Minori Comunit224 Rete Diocesi