Ministro degli Esteri cinese illustra posizione di Pechino sull’attuale conflitto palestinese-israeliano

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi venerdi' ha illustrato le posizioni della Cina sull'attuale conflitto palestinese-israeliano durante i colloqui con il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita a Pechino. Osservando che la comunita' internazionale dovrebbe unirsi di fronte all'attuale situazione di emergenza, Wang, che e' anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che e' necessario promuovere un cessate il fuoco complessivo a Gaza con il massimo senso di urgenza per alleviare l'attuale disastro umanitario. I Paesi che hanno una speciale influenza su Israele dovrebbero assumersi seriamente le loro responsabilita', e anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le agenzie umanitarie dovrebbero adempiere ai loro doveri.

