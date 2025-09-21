Minimarket l’ordinanza e il dialogo Il Comune incontra i negozianti
di Massimiliano Saggese ROZZANO Dopo un’estate rovente sulla vicenda Minimarket, il Comune apre il dialogo con gli esercenti per contrastare il degrado urbano. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta di un incontro da parte dei rappresentanti dei minimarket e l’altra mattina ha avviato un confronto diretto con una loro delegazione. All’ordine del giorno il tema del degrado causato dal consumo di bevande alcoliche in strada, in particolare nelle ore serali, e la ricerca di soluzioni per la salvaguardia delle loro attività. All’incontro, che si è tenuto presso la sede comunale, erano presenti il sindaco Mattia Ferretti, l’assessore al commercio Raimondo Nappa, l’assessore alla polizia locale Domenico Anselmo e il comandante Alessandro Bottari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ordinanza anti-alcol alla stazione: minimarket vince il ricorso al Tar contro il Comune di Pisa
Minimarket chiussi alle ore 21, ordinanza per il centro di Sassuolo
