Mini Baskin la squadra di basket mista per favorire l' inclusione e sfatare i pregiudizi sulla disabilità

Piccoli con disabilità e normodotati insieme, a giocare nella stessa squadra di basket, per superare i pregiudizi e favorire l'inclusione. Questo lo scopo di mini baskin, il progetto dell'associazione Theate Magnum presentato sabato 20 settembre nel foyer storico del teatro Marrucino di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pink Basket: presentato il roster per la Serie B, c'è anche la squadra Baskin - La formazione del presidente Massimiliano Porcu parteciperà per la sesta volta consecutiva al campi ... Lo riporta sporterni.it

Chieti, presentato il progetto Baskin: lo sport che unisce e abbatte le barriere - Il baskin nasce dall’unione delle parole basket e inclusione: è una disciplina che prevede squadre miste, composte da atleti normodotati e con disabilità, che giocano insieme per lo stesso obiettivo ... Riporta chietitoday.it