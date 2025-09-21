Il cinema ha immaginato il miraggio dell'eterna giovinezza in scenari tra l'horror e il grottesco. Nella realtà, invece, tutto accade alla luce del sole di un'isola paradisiaca, Roatan, in Honduras. Qui, al di fuori del raggio d'azione della Food and drug administration (Fda), l'agenzia per la regolamentazione del farmaco americana, sperimentare nuove strade verso la longevità è possibile, senza troppi limiti. Tra le cavie più illustri - volontarie, e paganti - il miliardario americano Patri Friedman: poco più che 40 anni, nipote del premio Nobel per l'Economia Milton, si è sottoposto a un costo di circa 20mila dollari a un'iniezione che promette di "rallentare l'invecchiamento e prolungare gli anni di salute. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milionari americani a caccia dell'elisir di giovinezza