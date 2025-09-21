Miley cyrus collabora con fleetwood mac | scopri il potere di secrets

La scena musicale internazionale continua a evolversi, portando alla luce collaborazioni di grande rilievo tra artisti di fama mondiale. Recentemente, una delle protagoniste più discusse e apprezzate del panorama pop ha pubblicato una versione deluxe del suo ultimo progetto discografico, includendo una traccia che ha già catturato l’attenzione degli appassionati. Questa nuova produzione vede la partecipazione di importanti membri della leggenda del rock Fleetwood Mac, arricchendo ulteriormente il valore artistico dell’album. la collaborazione tra Miley Cyrus e i membri dei fleetwood mac. una fusione tra passato e presente nel sound della cantante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

