Milena Marangon e Giorgia Cagliani travolte a 21 anni da un furgone prese alle spalle | fermato un 30enne

Due giovani vite spezzate in una serata di festa. Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni, sono morte nella tarda serata di sabato 20 settembre a Brivio (provincia di Lecco), dopo essere state travolte da un’auto lungo la provinciale. Con loro c’era anche una terza ragazza, coetanea e residente nella Brianza lecchese, che è sopravvissuta ma sotto choc. La dinamica dell’incidente. Le tre ragazze avevano parcheggiato nei pressi della palestra del paese e si stavano incamminando a piedi verso la festa patronale, molto affollata in quel momento per un concerto. Pochi minuti e la tragedia si è consumata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milena Marangon e Giorgia Cagliani travolte a 21 anni da un furgone, prese alle spalle: fermato un 30enne

In questa notizia si parla di: milena - marangon

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 34enne residente all'estero

Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio; Milena e Giorgia, le due giovani amiche vittime dell'investimento mortale di Brivio; Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne.

Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone - Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone la sera di sabato 20 settembre a Brivio (Lecco) ... Segnala fanpage.it

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne - Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provicnia di Lecco. Si legge su leggo.it