Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone travolte alle spalle mentre andavano a una festa Fermato un 30enne

Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provicnia di Lecco. Il conducente del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne

