Brivio (Lecco), 21 settembre 2025 – Milena Marangon e Giorgia Cagliani avevano 21 anni e stavano trascorrendo il sabato sera a Brivio, nel Lecchese, in compagnia di Chiara, un’amica 20enne. Avevano lasciato la loro auto in un parcheggio vicino alla provinciale e si erano dirette a piedi verso il lungofiume per fare una passeggiata, ma non sono mai arrivate: un furgone le ha investite e uccise. Al volante un 34enne polacco, risultato positivo all’alcoltest e che è stato arrestato. Travolte da un furgone. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, le tre giovani stavano procedendo a piedi a lato strada, dopo aver lasciato la propria vettura in un posteggio vicino per andare a fare un passeggiata sul lungofiume quando, per cause ancora da accertare, sono state travolte da un furgone guidato da un uomo di 34 anni, polacco, risultato positivo all’alcoltest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

